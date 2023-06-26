МИД России заявил, что кризис на Украине станет глобальной проблемой

Российское Министерство иностранных дел сообщает о том, что Запад приложил немало усилий для превращения украинского кризиса в мировую проблему. Об этом пишет RT

Ранее прошло заседание коллегии внешнеполитического ведомства. По словам МИД Российской Федерации, большинство регионов мира может оказаться под влиянием кризиса на Украине. Данное сообщение опубликовано на их официальном сайте.

Также министерство подчеркнуло, что западные страны растрачивают возможность довольно перспективных сотруднических отношений в разных сферах. Речь идет о космосе, науке, киберпространстве и других областях.

К тому же, недавно МИД РФ пополнила перечень лиц ЕС, которые больше не смогут въезжать в страну. Данная мера была предпринята как ответ на одиннадцатый пакет санкций от Евросоюза.