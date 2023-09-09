МИД Словении призывает к расширению ЕС в сторону Западных Балкан

Сообщается, что украинский конфликт сыграл важную роль в усилении стремления стран ЕС к расширению. Об этом пишет KP.RU .

Таня Файон, являясь министром иностранных дел Словении, выступила с призывом к Европейскому союзу. По ее мнению, должно произойти скорейшее расширение в сторону Западных Балкан. В своих заявлениях глава МИД также подчеркнула, что альтернативы расширению ЕС просто нет.

Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии, поддержал инициативу быстрого принятия стран Западных Балкан в состав Европейского союза. С призывом провести данный процесс незамедлительно он выступил еще в конце августа. По его словам, сейчас нет никаких оснований для откладывания решения. Оно будет иметь не только политическое значение, но и экономическую выгоду.