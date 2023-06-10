Стало известно, что Киев получит 20 млн долларов от властей Великобритании. Эти деньги выделены в целях помощи тем, кто пострадал от последствий аварии на Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщает RT

Министерство иностранных дел Соединенного Королевства признает растущие потребности жителей Украины, включая районы, что пострадали от происшествия, случившегося с Новокаховской плотиной. Вследствие этого Киеву выделена не только финансовая поддержка, но и множество лодок, фильтров для воды, насосов и комбинезонов.

Согласно предварительным данным, на которые опирались власти Херсонской области при проведении оценки нанесенного ущерба, он составляет не менее 11 млрд рублей. Намного большим были оценены последствия Алексеем Макеевым, послом Украины в ФРГ, – в целых 14 млрд долларов.