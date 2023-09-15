МИД Венгрии планирует встретиться с Лавровым на Генассамблее ООН

По словам Сийярто, он планируется встретиться с представителями России и Ирана. Венгерский министр считает сохранение каналов для диалога и поддержание связи с коллегами необходимостью. Сийярто не в первый раз заявляет, что продолжает контактировать с Лавровым, чтобы иметь возможность провести переговоры по украинскому вопросу и мирно урегулировать конфликт. К тому же он призывал НАТО и ЕС.

Предположительно, встреча министров иностранных дел состоится уже на следующей неделе. Лавров возглавит делегацию от России на Генассамблее ООН.