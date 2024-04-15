МИД вызвал на ковер британского консула Котечу в Екатеринбурге

Британского генконсула Амира Котечу вызвали в МИД России и выдвинули ноту протеста. Дипломату напомнили о последствиях за попытки вмешательства во внутренние дела РФ, пишет URA.RU .

Изданию подтвердили информацию о серьезном разговоре дипломата в МИД подтвердили в самом ведомстве. Амиру Котечу, представляющему Британию в Москве, выдвинули претензии за откровенные и политизированные высказывания в соцсетях. От своего имени сотрудник посольства заявлял, что Крым и Донбасс «закреплен за Украиной». Материалы расценили как агитационные, нацеленные на дестабилизацию обстановки.

«Пришлось напомнить генеральному консулу положения Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и двусторонней Консульской конвенции 1965 года. Они указывают на необходимость соблюдения иностранными дипломатами законов и правил страны пребывания», — отметили в российском МИД.

Примечательно, что свои неправомерные публикации посол из Великобритании публиковал 16 марта, в разгар выборов президента РФ. Это усложняет положение посла и ставит под вопрос его деятельность на территории страны.

Ранее сообщалось, что в парламенте Грузии опять вступили в схватку во время спора о законе об иноагентах.