Мигранты напали на юного именинника в Екатеринбурге, ударив его три раза ножом за татуировки

Как передает «Инцидент Нижний Тагил», все произошло поздно вечером в четверг, 16 мая, около бара «Три толстяка» в центре Екатеринбурга. Отмечавшая 21-й день рождения местного жителя компания привлекла внимания проходивших мимо мигрантов.

Иностранцев смутили татуировки именинники и они стали издевательски высказываться в его адрес, обзывая девушкой. В ходе словесной перепалки началась драка, переросшая в поножовщину, рассказала очевидец произошедшего.

«Мы стояли в компании около бара „Три толстяка“, мимо проходили нерусские. Один из них начал докапываться до парня с татуировками, со словами: „зачем они тебе, что ты как девчонка?“. Находящийся с нами в компании Миша решил заступиться. Сначала мигрант ударил его по лицу, а потом нанес два удара ножом в спину, где почки и по лицу», — рассказала девушка.

Сообщается, если бы не приехавшая вовремя скорая, то раненному парню пришлось бы туго. Налетчики успели сбежать с места происшествия. Сейчас их активно ищут полицейские. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске задержали мужчину, который ударил своего приятеля топором.