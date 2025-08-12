Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов издал указ, согласно которому запрещается нанимать иностранных граждан для работы в службах доставки. Об этом стало известно 11 августа из сообщения пресс-службы городской администрации.

В руководстве объяснили, что эта мера призвана сократить нелегальную занятость, улучшить качество и безопасность услуг, а также способствовать созданию новых вакансий для граждан России.

«Работодателям Санкт-Петербурга запрещено привлекать иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов. К уже действующему ограничению в сфере такси добавлены виды деятельности, связанные с курьерской доставкой», – говорится в сообщении.

Однако, по информации, предоставленной правительством Санкт-Петербурга, доля иностранных курьеров в общем объёме сектора незначительна. Поэтому, введение этой меры не должно повлиять на стабильность рынка доставки товаров по городу.

