Мигрень не пройдет: невролог разоблачила безумный способ борьбы с головной болью

Бразильский врач Лусиана Барбоза объяснила, почему использование бельевой прищепки на бровях не лечит головную боль и чем опасны подобные эксперименты из соцсетей. Об этом рассказала невролог Лусиана Барбоза из больницы Сирио-Либанес (Бразилия). Комментарий приводит издание Metropoles, передает Газета.ру.

Иллюзия облегчения и мнение специалиста

В социальных сетях набирает популярность необычный способ купирования мигрени — зажимание брови обычной прищепкой. Невролог из клиники Сирио-Либанес Лусиана Барбоза в интервью изданию Metropoles заявила, что данный метод не имеет никакой научной базы. Специалист пояснила, что кратковременное снижение боли, которое отмечают некоторые пользователи, связано лишь с временным давлением на ветви черепных нервов в надбровной области. Однако такая процедура не устраняет причину заболевания и дает лишь кратковременный эффект.

Риски самолечения и упущенное время

Врач подчеркивает, что попытки использовать «народные» средства вместо квалифицированной помощи могут быть опасны для здоровья. Увлечение подобными методами заставляет пациентов откладывать визит к неврологу. Это приводит к тому, что адекватная терапия не назначается вовремя, а само заболевание переходит в более тяжелую форму с частыми и затяжными приступами.

Методы с доказанной эффективностью

Для качественного контроля мигрени специалисты призывают использовать только проверенные медицинские стратегии. К современным стандартам терапии относятся специфические препараты группы триптанов, а также инновационное лечение моноклональными антителами. Последние воздействуют на нейропептид CGRP, блокируя ключевые механизмы возникновения боли. Врачи напоминают: только системный подход и лекарства с доказанной эффективностью способны предотвратить развитие новых приступов и улучшить качество жизни пациента.