«Мигрень» оказалась паразитом: мужчина 10 лет завтракал опасным беконом и чуть не погиб

52-летний мужчина долгое время страдал от мучительных приступов головной боли, считая их хронической мигренью. Однако, когда обычные обезболивающие перестали помогать, а приступы участились, он обратился к врачам. Результаты обследования шокировали даже медиков, сообщает Daily Mail.

Компьютерная томография показала множественные очаги с жидкостью в белом веществе головного мозга. Дополнительные тесты выявили нейроцистицеркоз — тяжелое паразитарное заболевание, вызываемое личинками свиного цепня. Как пояснили врачи, человек заражается, когда съедает яйца или цисты гельминта, содержащиеся в плохо прожаренной свинине. На вопрос о пищевых привычках пациент признался, что десятилетиями предпочитал слегка обжаренный, мягкий бекон.

После курса противопаразитарных препаратов состояние мужчины значительно улучшилось — головные боли ушли, а повторная томография показала уменьшение очагов воспаления. Обычно нейроцистицеркоз сопровождается сильными судорогами, но в этом случае симптоматика была нетипичной, что и затруднило диагностику.