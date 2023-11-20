Михаил Хайкин: прогнозируемая посещаемость парков Подмосковья в праздничные дни составит не менее 1,2 млн человек

«У нас кратно с каждым годом растет как количество парков, так и посещаемость. Если в сезон 2022-2023 у нас было посещение (парков — Прим. ред.) порядка 16 миллионов и из них более 1 миллиона в зимние праздники, то в этом году мы прогнозируем посещаемость порядка 19 миллионов человек и 1,2 миллиона человек в праздничные дни», — подчеркнул Хайкин.