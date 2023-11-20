Михаил Хайкин: прогнозируемая посещаемость парков Подмосковья в праздничные дни составит не менее 1,2 млн человек
Фото: [Юлия Федотова/Подмосковье Сегодня]
Московская область вовсю готовится к приему гостей на новогодние праздники. И в первую очередь посетителей ждут подмосковные парки. В этом году ожидается, что за каникулы их посетят не менее 1,2 миллиона человек. Об этом во время совещания с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов губернатору Андрею Воробьеву доложил министр благоустройства Михаил Хайкин.
«У нас кратно с каждым годом растет как количество парков, так и посещаемость. Если в сезон 2022-2023 у нас было посещение (парков — Прим. ред.) порядка 16 миллионов и из них более 1 миллиона в зимние праздники, то в этом году мы прогнозируем посещаемость порядка 19 миллионов человек и 1,2 миллиона человек в праздничные дни», — подчеркнул Хайкин.
В частности, по его словам, сейчас парки готовы к приему гостей. Тут есть необходимый объем гранитной крошки, уборочной техники, персонала для уборки.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.