Михаил Хайкин проверил ход работ по благоустройству подмосковного парка «Свердловский»

В настоящий момент в городском округе Лосино-Петровский полным ходом идут работы по обустройству парка «Свердловский» в поселке Свердловский. А уже на следующий год запланировано благоустройство Суворовских прудов. Об этом сообщили в региональном Министерстве благоустройства.

Глава ведомства Михаил Хайкин отметил, что в прошлом году рабочие приступили к благоустройству парка в поселке Свердловский. В концепцию реконструкции заложили идею наполнить парк новыми функциями и смыслами, при этом учесть богатое историческое прошлое территории и сохранить память места исторической усадьбы.

Территорию разбили на пять зон: для отдыха, событийную, игровую, спортивную и ландшафтную. Их свяжет круговой пешеходный маршрут. В зоне у пруда появится деревянный настил с выходами к воде. Для проведения массовых мероприятий в парке оборудуют событийную площадь со сценой. Изюминкой места станет ротонда с цветником. На территории парка установят современные системы уличного освещения и видеонаблюдения.

На 2024 год запланирован второй этап реализации этого проекта — благоустройство территории Суворовских прудов. Там будет проложена велодорожка длиной 1,6 км, оборудована парковка для автомобилей, пляжная зона и амфитеатр у воды, установлена входная группа. Также обустроят спортивную площадку, летнее кафе и зоны отдыха. Территорию дополнительно озеленят и оборудуют системой освещения и видеонаблюдения.