У берегов Гренландии снова заметили качающийся по волнам айсберг. Об этом в своем телеграм-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

У берегов гренландского поселка Иннаарсуит уже несколько недель находится огромный айсберг. Он представляет серьезную опасность для местных жителей. Ледяная глыба дрейфует в непосредственной близости от берега, рядом с Королевским рыбозаводом и продуктовым магазином. Власти муниципалитета Аваннаата Коммуна выпустили официальное предупреждение.

Они рекомендуют людям соблюдать крайнюю осторожность. Семьям советуют не ходить в магазин группами, а пожилым и людям с ограниченной подвижностью — быть особенно внимательными. Из-за угрозы временно закрылись рыбная фабрика и магазин, о чем Леус рассказал в июле.

Опасность заключается в том, что основная масса айсберга скрыта под водой. В процессе таяния его центр тяжести может сместиться, что способно привести к внезапному перевороту. Это вызовет мощную волну, похожую на цунами. Айсберг появился здесь еще в середине июля, затем немного отошел, но в начале августа вновь напомнил о себе, по словам метеоролога.

