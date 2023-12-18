Михаил Мишустин посетил выставку «Россия»

Российский премьер-министр Михаил Мишустин осмотрел выставку-форум «Россия». Вместе с ним со стендами субъектов РФ ознакомились его коллеги из стран СНГ, передает РИА «Новости».

Сначала гостям был представлен стенд Свердловской области, затем — Челябинской, после этого — Ленинградской и Санкт-Петербурга. В следующем зале они осмотрели экспозиции других регионов, в том числе Татарстана, где их поприветствовал глава республики Рустам Минниханов, и Подмосковья.

В завершение экскурсии Мишустин отметил, что выставка очень красивая и масштабная, а также подчеркнул важность промышленной кооперации.