Михаил Мурашко поблагодарил Андрея Воробьева за внимание к детской медицине в регионе

Сегодня состоялось открытие V Съезд детских врачей Московской области с международным участием «Педиатрия как искусство», в ходе которого министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поблагодарил губернатора Подмосковья Андрей Воробьева за пристальное внимание оказываемое к детской медицине в регионе.

Мурашко выразил отдельные слова благодарности Андрею Юрьевичу Воробьеву. Он подчеркнул, что тоо, сколько губернатор Подмосковья уделяет внимания сегодня детству, сколько он уделяет внимания в целом медицине — заслуживает, наверное, отдельных аплодисментов.

Накануне губернатор Воробьев сообщил, что в Подмосковье оформили страховые полисы для всех сотрудников бригад областной станции скорой медицинской помощи.