Михаил Шувалов принял участие в торжественной церемонии открытия здания прокуратуры и мемориальной доски

Общество
пресс-служба администрации г.о Кашира

Фото: [пресс-служба администрации г.о Кашира]

В здании Каширской прокуратуры завершился капитальный ремонт.

Было принято решение установить в обновленном здании мемориальную доску, увековечивающую память Георгия Алексеевича Черняева, заслуженного юриста РСФСР, почетного работника прокуратуры.

В торжественной церемонии открытия принял участие глава округа Кашира Михаил Шувалов совместно с прокурором Московской области Сергеем Забатуриным и каширским городским прокурором Сергеем Чернышовым.

«Прокурорская служба — непростая. Она требует сосредоточенности и определенных усилий. И важно, чтобы сотрудники прокуратуры работали в достойных условиях»-, — отметил Михаил Шувалов.

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