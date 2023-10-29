Михаил Шувалов принял участие в торжественной церемонии открытия здания прокуратуры и мемориальной доски
Фото: [пресс-служба администрации г.о Кашира]
В здании Каширской прокуратуры завершился капитальный ремонт.
Было принято решение установить в обновленном здании мемориальную доску, увековечивающую память Георгия Алексеевича Черняева, заслуженного юриста РСФСР, почетного работника прокуратуры.
В торжественной церемонии открытия принял участие глава округа Кашира Михаил Шувалов совместно с прокурором Московской области Сергеем Забатуриным и каширским городским прокурором Сергеем Чернышовым.
«Прокурорская служба — непростая. Она требует сосредоточенности и определенных усилий. И важно, чтобы сотрудники прокуратуры работали в достойных условиях»-, — отметил Михаил Шувалов.