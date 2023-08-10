Михаил Шувалов провел выездную встречу с жителями поселка Богатищево и деревни Топканово

Руководитель муниципалитета обсудил с людьми состояние жильщно-комммунального хозяйства, работу специалистов этой сферы, ремонт дорог и благоустройство.

Пришли на встречу с Михаилом Шуваловым местные участницы проекта «Активное долголетие». Татьяна Михайловна с единомышленниками рассказали о том, чего по их мнению не хватает в клубе и в самом поселке.

«Мы занимаемся спортом, скандинавской ходьбой каждый день. Тенируемся и в помещении, и на улице. В нашем спортзале нет санузла. Это серьезный вопрос не только для нас, людей взрослых, но и для молодых ребят, которые ходят в спортивные секции. Мы надеемся, что власти смогут помочь в решении проблемы», - посетовала Татьяна Михайловна.

Также женщины обратили внимание, что входная группа помещения сельской библиотеки требует ремонта. Плюс, хотелось бы обустроить спортивную дорожку на стадионе.

Вместе с временно исполняющим полномочия главы городского округа Кашира прием проводили председатель окружного Совета депутатов Сергей Буров, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Игорь Кручинин, заместители главы администрации, представители Каширской ЦРБ и управляющей компании, профильные специалисты.

«Множество вопросов сегодня были связаны с работой жилищно-коммунального хозяйства и ремонтом дорог, - сказал Игорь Кручинин. - Жители деревни Топканово сегодня задавали вопрос о подсыпке дороги на улице Дачной. Дорогу уже отсыпали, но сейчас появилась необходимость в дополнительной подсыпке. Вопрос мы передали в работу профильным специалистам.»

Также парламентарии взяли на контроль обращение старосты деревни Маслово Натальи Феоктистовой о качестве питьевой воды. Эту жалобу сразу перенаправили специалистам МУП «Водоканал», чтобы они решили вопрос.