Михаил Собакин навестил многодетную семью Горчаковых

Следующий год объявлен нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным годом семьи. В преддверии новогодних праздников врип главы городского округа Чехов побывал в гостях у многодетной семьи Горчаковых.

«У Антонины и Игоря трое детей — трое прекрасных девочек. Игорь Николаевич работает в автосервисной компании мастером-приемщиком. Антонина Васильевна сейчас находится в декретном отпуске по уходу за младшей дочерью Александрой», — рассказал Михаил Собакин.

Врип главы городского округа Чехов отметил, что эта семья очень творческая. Мама — прекрасный кулинар, папа — художник. Старшая дочь — участник и призёр множества олимпиад. А еще старшеклассница не первый год занимается в секции волейбола СШ «Витязь» и входит в основной состав команды.

Во время диалога с Михаилом Собакиным семья попросила оказать содействие с решением ряда вопросов. Врип главы пообещал помочь в их решении.