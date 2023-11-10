Михаил Собакин оценил комплексное благоустройство дворов в Чехове

«Сегодня вместе с юными жителями мкр. Венюково г.о. Чехов оценили работу по комплексному благоустройству дворовой территории на улице Гагарина. Работы проводились в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и Народной программы партии «Единая Россия», – рассказал врип главы Чехова.

Напомним, этот двор вошел в программу благоустройства по итогам голосования на портале «Добродел». За преображение территории жители отдали 155 голосов. Перед стартом работ проект прошел открытое общественное обсуждение, во время которого жители самостоятельно выбирали элементы наполнения своего двора и определяли их расположение.

Михаил Собакин отметил, что по итогу работ было выполнено устройство внутридворовых проездов, парковок с установкой дорожных знаков, подходов к подъездам и тротуаров.

Кроме того, в микрорайоне появился новенький детский игровой комплекс с песочницей, удобными двойными качелями, качалкой-балансиром и каруселью. На площадке поставили скамейки и урны. Рядом по просьбе жителей предусмотрели устройство спортивной площадки. Весь игровой комплекс оборудован уличным освещением.

«В ходе общения жители выразили пожелания при входе на площадку установить полусферы, чтобы автомобили не загораживали вход, и высадить деревья. Договорились, что весной в рамках акции «Лес Победы» обязательно вместе посадим деревья», – сказал Михаил Собакин.

Отметим, что в этом году благоустройство дворовых территорий идет в Чехове особенно высокими темпами. Так, в частности, было в два раза увеличено количество дворов, которые вошли в программу комплексного благоустройства.