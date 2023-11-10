Михаил Собакин передал помощь в Центр поддержки бойцов в Чехове

Временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Михаил Собакин передал в Центр поддержки участников СВО и их семей гуманитарную помощь для наших военнослужащих и жителей новых регионов.

«Сейчас мы собираем очередной груз, который формируется по запросу от наших бойцов. С наступлением холодного времени года у ребят существует потребность в теплых вещах. Также требуются медикаменты», – рассказал Михаил Собакин.

Врип главы городского округа Чехов отметил, что ребятам на фронте очень нужно теплое термобелье в разных размерах, зимние утепленные костюмы, теплые носки и ботинки, а также шапки и перчатки.

В пункт сбора помощи можно также принести спальные мешки и матрасы, продукты долгого хранения, медикаменты и другие важные вещи.

Михаил Собакин напомнил, что в округе также ведется сбор помощи семьям мобилизованных. Это, в первую очередь, продукты и средства личной гигиены.

«Уважаемые жители! Каждый из вас может принять участие и принести необходимые вещи в наши пункты сбора», – подчеркнул врип главы Чехова.

Жителей округа ждут по адресу д. 21 по ул. Дружба и в ДК «Дружба».