Михаил Собакин поучаствовал в IV-м Слете «Юнармии» в Чехове

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Чехов Михаил Собакин принял участие в IV-м Слете местного отделения Всероссийского военно-патриотического Движения «Юнармия». Об этом руководитель муниципалитета сообщил на своей странице в соцсетях. Мероприятие посвятили 82-й годовщине начала контрнаступления Красной Армии под Москвой.

«Более трехсот юнармейцев, их наставников и офицеров нашего округа собрались, чтобы почтить память героев, отстоявших в далеком 1941-м году нашу Родину и не позволивших фашистам занять Москву. Это было первое, но далеко не последнее поражение солдат вермахта», - написал Михаил Собакин.

Напомним, Всероссийское движение «Юнармия» создали в 2016 году. Сейчас в нем состоит более миллиона участников. В Чехове 26 юнармейских отрядов. В них состоит более 2300 ребят. Руководит штабом местного отделения Виктор Торяник.

«Принимая участие в различных соревнованиях, наши отряды «Орленок», «Дохтуровцы», «Витязь», «Русичи», «Спарта», «Варяг» - традиционно входят в число призеров и победителей», - добавил глава.

У ребят из Чехова много достижений. К примеру, воспитанница отряда «Орленок» Александра Грамма победила в открытом окружном конкурсе «Мисс Юнармия – 2023». А, Иван Яковлев в День народного единства был в числе тех, кто на Красной площади встречался с президентом.