Михаил Собакин поздравил победителей престижной премии «ARTIS»

Юные таланты из городского округа Чехов продолжают покорять новые вершины. Как сообщил врип главы городского округа Чехов, местный театр танца «Седьмое небо» стал обладателем Гран-При престижной Премии «ARTIS».

Подведение итогов прошло в северной столице, в БКЗ «Октябрьский». Напомним, это престижная награда, ежегодно присуждаемая талантливым детям и подросткам за выдающиеся достижения в различных видах искусства.

В конкурсе приняло участие 186 делегаций из 56 регионов России, а также из зарубежных стран — Беларуси и Узбекистана и 3340 номинантов. Оценивал конкурсантов жюри во главе с хореографами Егором Дружининым и Евгением Папунаишвили.

«Старший состав Театра танца „Седьмое небо“ участвовал в конкурсе Хореография и представил номер под названием „Дневник Мизантропа“. В результате нашим танцорам удалось покорить строгое жюри и стать обладателями Гран-При в номинации „Эстрадный танец“», — сообщил Михаил Собакин.

Врип главы городского округа Чехов поздравил талантливых ребяти их руководителя Татьяну Гавриленко, а также всех педагогов и хореографов с заслуженной победой и высокой наградой.

Михаил Собакин пожелал юным звёздам дальнейших творческих успехов и новых достижений.