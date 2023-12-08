Михаил Собакин принял участие в награждении бойцов СВО вымпелом Министра обороны РФ

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Чехов Михаил Собакин принял участие в торжественном вручении вымпела Министра обороны России «Ратная слава» воинскому формированию, которое дислоцируются в муниципалитете. Об это он сообщил на своей официальной странице в Telegram.

— «Такой высокой награды бригада удостоена приказом Министра обороны РФ от 7 ноября 2023 года. Ее вручили за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач», — отметил Михаил Собакин.

Глава округа подчеркнул, что сейчас, во время проведения СВО, бойцы бригады борются с неофашизмом на Украине. Ребята проявляя беспримерный героизм, мужество и отвагу, с честью выполняют поставленные перед ними задачи.

— «За воинскую доблесть и боевые отличия военнослужащие не раз были удостоены государственных наград и ведомственных медалей», — подчеркнул глава.

Он сообщил, что 50 лет назад, 23 ноября 1973 года Маршал войск связи А. И. Белов вручил военнослужащим этого самого соединения вымпел Министра обороны СССР «За мужество и воинскую доблесть». А ровно год назад, начальник Главного управления связи Вооруженных сил страны — замначальника Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенант Вадим Шамарин вручил командиру бригады, полковнику Игорю Науменкову Боевое знамя.