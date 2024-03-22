Михаил Собакин проинспектировал ход работ по строительству новой школы
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Чехов]
Глава городского округа Чехов осмотрел стройплощадку школы №3. На данный момент здесь ведутся работы по устройству фундамента к будущей пристройке на 200 мест.
К осмотру объекта присоединились родителями и депутаты Совета депутатов. На территории уже провели все необходимые демонтажные работы и вывезли строительный мусор. Активно идет подготовка к обустройству котлована и прокладке инженерных сетей.
Новый корпус будет иметь учебные кабинеты, игровые зоны и спальни, лаборантские, медблок, спортзалы, актовый зал, библиотеку и другие необходимые помещения.
Территория вокруг объекта будет укомплектована спортивным стадионом, детскими площадками и местами для общешкольных мероприятий.
Важно подчеркнуть, что ввод в эксплуатацию пристройки позволит в школе полностью ликвидировать вторую смену.
«В своих социальных сетях я читал обращения жителей, касающиеся грязи, которую на своих колесах вывозят машины со стройки. На данный момент на стройплощадке производится ручная мойка техники, а через несколько дней ее заменит оборудованная автомойка», - отметил Михаил Собакин.