Михаил Собакин проинспектировал ход работ по строительству новой школы

Глава городского округа Чехов осмотрел стройплощадку школы №3. На данный момент здесь ведутся работы по устройству фундамента к будущей пристройке на 200 мест.

К осмотру объекта присоединились родителями и депутаты Совета депутатов. На территории уже провели все необходимые демонтажные работы и вывезли строительный мусор. Активно идет подготовка к обустройству котлована и прокладке инженерных сетей.

Новый корпус будет иметь учебные кабинеты, игровые зоны и спальни, лаборантские, медблок, спортзалы, актовый зал, библиотеку и другие необходимые помещения.

Территория вокруг объекта будет укомплектована спортивным стадионом, детскими площадками и местами для общешкольных мероприятий.

Важно подчеркнуть, что ввод в эксплуатацию пристройки позволит в школе полностью ликвидировать вторую смену.