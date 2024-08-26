Михаил Соболев назначен временно исполняющий обязанности главы Котельников

Сегодня Совет депутатов городского округа Котельники назначил Михаила Соболева временно исполняющим обязанности главы муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба Министерства территориальной политики Московской области.

Отмечается, что данное решение было принято в связи с отставкой по собственному желанию главы муниципалитета Сергея Жигалкина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в школы Подмосковья пойдут 1,1 миллиона учеников.