Михаил Соболев назначен временно исполняющий обязанности главы Котельников
Фото: [Министерство территориальной политики МО]
Сегодня Совет депутатов городского округа Котельники назначил Михаила Соболева временно исполняющим обязанности главы муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба Министерства территориальной политики Московской области.
Отмечается, что данное решение было принято в связи с отставкой по собственному желанию главы муниципалитета Сергея Жигалкина.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в школы Подмосковья пойдут 1,1 миллиона учеников.