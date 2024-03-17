Михаил Терентьев проверил работу избирательных участков в Клину
Фото: [t.me/Elections_MO]
Депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев в воскресенье проверил работу избирательных участков в Клину.
«Это моя повседневная работа. Смотрел, какие есть проблемы», - отметил депутат.
На всех участках создана доступная среда. Сами помещения расположены на первом этаже, имеются пандусы. Для незрячих избирателей доступны специальные трафареты, на которых текст напечатан шрифтом Брайля.
«Увидел в новостях, что блогеры осуждают инвалидов на участках, которые ходят и принимают участие. Им нужно донести, что все условия для людей с ОВЗ созданы», - подчеркнул Терентьев.