Михаил Терентьев рассказал о дополнительных возможностях трудоустройства инвалидов

Депутат Госдумы, член Генсовета «Единой России», председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев в ходе круглого стола в Рузе рассказал, какие новые возможности устройства на работу граждан с инвалидностью стали доступны в стране. По его словам, теперь для трудоустройства человека с ограниченными возможностями здоровья можно заключить трудовой договор между общественной организацией инвалидов и компанией-нанимателем.

«Теперь появилась возможность, чтобы организации, которым необходимо выполнять квоту, могли заключать с общественными организациями инвалидов договоры о трудоустройстве», - сообщил депутат.

Он также сообщил, какие изменения были внесены в законодательство в части соцзащиты инвалидов. К примеру, действует закон, согласно которому, инвалиды бесплатно могут получить второе образование, если они не могут устроиться на работу по своей первой специальности.

Кроме того, обсудили вопрос протезирования инвалидов, в том числе бойцов СВО, и проблему задержек компенсационных выплат за ТСР. Терентьев сообщил, что в прошлом месяце этот вопрос обсуждали в Госдуме, осталось дождаться решения правительства о выделении дополнительного финансирования.

В заключение председатель общественного совета проекта «Единая страна – доступная среда» в Подмосковье Андрей Лазарев отметил важность поддержки российских технологий протезирования.