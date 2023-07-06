Михалкова удивила фанатов шикарным снимком в кружевах

Когда-то артистка смешила народ в «Уральских пельменях», а сейчас она не дает покоя множествам поклонников. Как сообщает издание «Утро.ру» , бывшая участница юмористического шоу будоражит аудиторию фотографиями своей фигуры.

Внешность Юлии Михалковой довольно узнаваема и запоминающаяся. Поэтому ли было принято решение показать нечто большее, чем лицо? В любом случае, в интернете все же появились довольно пикантные кадры, на которых звезда томно расположилась на диванчике в кружевном костюме.

Очевидно, что они были сделаны во время очередной фотосессии. Несмотря на эротический подтекст, Михалкова подписала фото одним словом «нежность» и попросила фанатов проявить побольше активности в плане лайков и комментариев. Однако и без этого публика осталась в восторге, что заметно по многочисленным комплиментам в адрес артистки.