Михалкова выложила откровенное фото на кровати СПА-салона

Бывшая звезда «Уральских пельменей» поделилась новыми кадрами в своих социальных сетях, на которых девушка расслабляется. Об этом поделилось издание «Утро.ру»

Юлия Михалкова не стесняется выкладывать полуобнаженные снимки в интернет. В этот раз известная актриса решила порадовать фанатов кадрами, где она лежит в прозрачном купальнике в спа-салоне. Этим она похвасталась походом в горячую ванну перед тем, как начнется рабочая неделя.

По словам Михалковой, этот ритуал позволяет ей оставаться в тонусе и набираться сил. Таким образом она приводит тело и душу в гармонию. Подписчики актрисы увидели роскошную фигуру в полный рост, потому что кадр снимался в зеркале спа-салона, расположенного на потолке.