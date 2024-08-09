Миколог Вишневский перечислил грибы, которые в Подмосковье собирают в августе

В Подмосковье наступил пик сезона сбора грибов после недавних дождей. Любители тихой охоты с энтузиазмом отправляются в леса за «добычей». О том, какие из видов можно найти в августе, рассказал эксперт. Его словами поделился secretmag.ru.

Сейчас в лесах Московской области можно найти множество белых подберезовиков, лисичек, моховиков, маслят и вешенок. Но опята и говорушки пока что еще не поспели, как отметил миколог, грибник и кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

Некоторые грибники сообщают об обнаружении редких черных лисичек в районе Покровское-Стрешнево. Это особенно радует, поскольку данный вид считается деликатесным.

Ранее врач-терапевт Гречухина рассказала, почему грибы быстро портятся. Оказалось, что виной тому — белок в составе, который быстро распадается.