Микроавтобус с детьми попал в жесткое ДТП в Подмосковье: что известно к этой минуте

Крупное ДТП с участием микроавтобуса и двух легковых автомобилей произошло на трассе М-12 в Подмосковье 23 мая. В результате аварии, по информации местного минздрава, погибли люди. Среди пострадавших числятся трое несовершеннолетних. Что известно о ДТП на данный момент — в материале «Подмосковья Сегодня».

В пятницу вечером, 23 мая, на трассе М-12 в Московской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, в котором находились дети. По предварительным данным, микроавтобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями и после этого опрокинулся.

В данный момент на месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Из-за инцидента движение автомобилей на этом участке дороги М-12 серьёзно затруднено.

По данным регионального Минздрава, в результате ДТП погиб один человек и еще 11 получили травмы, среди раненых — трое детей.

«По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 11 человек, из них трое детей. Один пострадавший погиб. На месте работают девять бригад скорой медицинской помощи и три бригады территориального центра медицины катастроф», — сообщили в областном Минздраве.

В ведомстве сообщили, что проводится транспортировка пострадавших в медицинские учреждения с помощью вертолета санитарной авиации. Пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь.

Согласно информации, предоставленной региональным министерством здравоохранения, специалисты медицинской службы оперативно прибыли на место инцидента и оказали первичную помощь пострадавшим. Затем раненые были доставлены в ближайшие медицинские учреждения для проведения диагностики и лечения.

В настоящее время проводится расследование причин и обстоятельств аварии.

В результате ДТП с участием микроавтобуса и двух легковых автомобилей на 68-м километре автодороги М-12 в Богородском городском округе Московской области погибли женщина и ребенок.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по региону, по этому инциденту было открыто уголовное дело по статье 238 УК РФ. Дело было заведено из-за оказания услуг, которые не соответствовали требованиям безопасности и привели к вреду для пассажиров, а также к смерти женщины и ребенка.

Согласно предварительной информации, полученной в ходе расследования, инцидент случился в пятницу, когда транспортные средства двигались навстречу друг другу. В данный момент уточняется количество пострадавших.

В прокуратуре Московской области в сворю очередь проинформировали, что Ногинская городская прокуратура следит за тем, как устанавливаются все детали случившегося, а также за тем, как проходит и какие результаты дает процессуальная проверка по этому делу.