Миллиард поездок совершили пассажиры на МЦД с момента запуска

Около миллиарда поездок было совершено на Московских центральных диаметрах с момента их запуска в 2019 году. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на РЖД.

Первый и второй диаметры заработали в конце ноября 2019-го, третий и четвертый — в августе и сентябре 2023-го.

За все время работы диаметров на первом из них было совершено 360 миллионов поездок, на втором — 460 миллионов, на третьем — 116 миллионов, на четвертом — 64 миллиона.

В числе самых популярных станций диаметров — «Одинцово», «Царицыно», «Подольск», «Выхино», «Электрозаводская», «Железнодорожная», «Курская».