Миллиард за Бабу Ягу: цирк-шапито в Москве поднял на уши жителей ценами на представление

В афишах московских сервисов онлайн-продаж появилось, пожалуй, самое экстравагантное ценовое предложение в сфере развлечений. На новогоднее представление цирка-шапито «Приключения Бабы Яги в цирке» выставили в продажу четыре билета, каждый из которых оценивается в один миллиард рублей, пишет URA.RU.

Все дорогостоящие места находятся в четвертом ряду сектора B. При этом сервис, разместивший это предложение, указывает на возможность получения кэшбека до 15%. Представление должно было начаться 31 января в 19:00.

Особенно контрастной эта цена выглядит на фоне других агрегаторов, где средняя стоимость билета на то же самое представление цирка-шапито не превышает 1500 рублей. Сама постановка позиционируется как сказочное шоу для детей и взрослых с участием фольклорных персонажей.

Возникновение такого фантастического ценника, скорее всего, является технической ошибкой или своеобразным маркетинговым курьезом, поскольку реальная платежеспособная аудитория для билетов стоимостью в миллиард рублей на детский цирк в принципе отсутствует.

