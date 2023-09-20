Миллиардер Лаудер добровольно вернет картину Шиле потомкам погибшего в концлагере коллекционера

Он передаст картину «Я люблю антитезы», которая оценивается в $2,75 млн. Кроме Лаудера, передать находящиеся у них произведения искусства семье Грюнбаума решили еще несколько коллекционеров и организаций.

Всего наследники Грюнбаума получат семь произведений на сумму $9,5 млн.

Известный австрийский артист и автор песен Фритц Грюнбаум был арестован в 1938 году из-за еврейского происхождения. В 1941 году он погиб в концлагере. Грюнбаум был страстным коллекционером, в его собрании только работ Шиле было более 80.

Коллекция Грюнбаума была разграблена нацистами. Впоследствии его наследники неоднократно судились с новыми владельцами картин.