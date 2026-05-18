Миллиардер Маск объяснил, почему наш мир может оказаться компьютерным кодом

Американский миллиардер и глава высокотехнологичных компаний SpaceX и Tesla Илон Маск вновь привлек внимание общественности к одной из самых обсуждаемых гипотез современной футурологии. Предприниматель публично поддержал мнение о том, что окружающая нас реальность с высокой долей вероятности может являться искусственно созданной компьютерной программой, пишет МК.

Повод для дискуссии в социальной сети X

Очередным витком обсуждения концепции «Матрицы» послужил пост одного из верифицированных пользователей принадлежащей Маску платформы X. Автор публикации провел аналогию между текущим развитием человеческой цивилизации и продвинутой видеоигрой, технические характеристики которой постоянно совершенствуются. Илон Маск оперативно отреагировал на данное размышление в комментариях, согласившись, что вероятность подобного сценария развития бытия крайне велика, даже несмотря на текущее отсутствие неопровержимых материальных свидетельств.

Предыстория философских взглядов Илона Маска

Для известного инженера и инвестора подобные заявления не являются новшеством. Маск на протяжении многих лет регулярно озвучивает нестандартные тезисы, касающиеся фундаментального устройства Вселенной, природы человеческого сознания и перспектив обнаружения внеземного разума. Ранее бизнесмен открыто признавался, что именно экзистенциальное любопытство и стремление разгадать тайны мироздания подтолкнули его к основанию аэрокосмической корпорации SpaceX. По его глубокому убеждению, масштабные межпланетные миссии и колонизация Марса необходимы не только для спасения Homo sapiens от потенциальных катастроф, но и для расширения границ познания цифровой или физической реальности.

Научный и философский базис теории симуляции

Гипотеза, упомянутая миллиардером, имеет под собой серьезную теоретическую основу. Она обрела статус академической дискуссии после публикации фундаментальных работ ряда западных философов и исследователей искусственного интеллекта (в частности, профессора Оксфордского университета Ника Бострома). Согласно этой концепции, любая технологически развитая цивилизация рано или поздно достигает уровня, позволяющего моделировать виртуальные миры с мыслящими субъектными персонажами. В силу математической вероятности, количество таких виртуальных сред должно исчисляться миллионами, в то время как базовая физическая реальность всего одна. Именно этот аргумент чаще всего используют сторонники идеи цифрового происхождения нашей Вселенной как в академической, так и в инженерной среде.