Миллиардер Рыбаков сотрет дебютный альбом Гуфа «Город дорог»

Игорь Рыбаков, челябинский предприниматель, входящий в перечень Forbes, планирует удалить дебютный альбом Гуфа «Город дорог» из всех доступных онлайн-платформ. Как заявил Глеб Климентьев, PR-директор Рыбакова, именно с этой целью бизнесмен приобрел права на указанный альбом, заплатив за них 95 млн руб., о чем сообщило издание URA.RU.

По словам Климентьева, сделка по приобретению прав осуществляется у Антона Пронина, продюсера, одного из основателей и генерального директора компании «Монолит Рекордс».

Рыбаков пояснил, что в период становления его предпринимательской деятельности он часто проводил время в развлечениях, употреблял алкоголь и в то время в его плеере звучал альбом «Город Дорог».

Он отметил, что альбом создает привлекательный образ подобного образа жизни, хотя сам он в тот период был близок к потере всего, в том числе и своей семьи.

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