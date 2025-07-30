Томский рэпер Teaky попал в больницу с переломом после конфликта из-за самоката

По информации телеграм-канала, в этот день рэпер ехал на самокате по тротуару на Сибирской улице. Ему на встречу шла группа людей — девушка с коляской и двое мужчин. Попытка объехать прохожих привела к конфликту.

Как рассказал Тонготоров, мужчины остановили его и начали агрессивно предъявлять претензии из-за электросамоката. Кроме того, незнакомцы начали замахиваться на музыканта, из-за чего произошла драка.

В ходе конфликта рэпер получил тяжелые травмы — перелом височной кости, повреждение глазного яблока и кровоизлияние. Неизвестные сбежали сразу же после того, как молодой человек потерял сознание. Прохожие даже не вызвали Тонготорову скорую помощь. Очнулся Тимур уже в больнице, где ему предстоит длительное лечение.

Полиции удалось задержать подозреваемых в нападении. Отмечается, что ключевой уликой стал жетон, который пострадавший успел сорвать с одного из агрессоров во время драки. Как выяснилось, один из нападавших ранее уже имел судимость, а второй — оказался военнослужащим.

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