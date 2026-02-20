Миллиардеры заплатят больше: в Думе придумали новый сбор для богатых

Депутаты обратили внимание на стремительный рост капиталов российских миллиардеров и решили пересмотреть налоги для богатых. Владельцам элитной недвижимости и люксовых авто готовят разовый сбор, пишет телеканал «Санкт-Петербург».

В России могут ввести дополнительные поборы для состоятельных граждан. Депутаты Госдумы разработали законопроект, который ужесточает налоговую нагрузку на владельцев предметов роскоши. Поводом стали свежие данные о доходах богатейших людей страны: за прошлый год их совокупное состояние выросло почти на 24 миллиарда долларов.

Парламентарии считают, что существующую прогрессивную шкалу налога на недвижимость нужно доработать. Новые ставки предлагают привязать к кадастровой стоимости объектов. Кроме того, вводится разовый сбор при покупке премиальных автомобилей.

Цифры в законопроекте прописаны конкретные. Хозяевам особняков и дворцов, которые стоят дороже 350 миллионов рублей, придется единоразово отдать государству 3–4 процента от цены по кадастру. Тем, кто приобретает машины ценником свыше 20 миллионов, налог составит от 1 до 4 процентов от стоимости покупки.

Авторы инициативы уверены, что такие меры пополнят местные бюджеты и сделают налоговую систему справедливее. По их мнению, богатые должны вносить больший вклад в развитие страны, чем остальные граждане.