Опасный флирт: россиян предупредили о новой схеме вербовки через чаты знакомств

В России задержаны 19 подростков, которых через популярный чат-бот склоняли к террористическим актам. Экс-сотрудник МВД Михаил Игнатов в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» объяснил, как распознать манипуляцию и почему лучше полностью отказаться от виртуальных знакомств в подозрительных каналах.

Правоохранительные органы фиксируют тревожную тенденцию: вербовщики все чаще находят жертв среди молодежи через развлекательные площадки в интернете. По данным Следственного комитета России, украинские спецслужбы действовали через чат-бот «Дайвинчик/Leo» (внесен в реестр запрещенных сайтов) в мессенджере Telegram. Задержания прошли сразу в девяти регионах страны — от Москвы и Санкт-Петербурга до Алтайского края и Чувашии. Возраст фигурантов дел шокирует: от 14 до 18 лет.

Криминалист, бывший сотрудник МВД Михаил Игнатов предостерегает: профессиональные вербовщики — виртуозы психологии. Изначально жертва даже не заподозрит неладного. Разговор начинается с легкого флирта или дружеской беседы, затем следует долгая обработка и полное втирание в доверие. Когда нить доверия сплетена достаточно крепко, собеседник просит о мелкой услуге — например, перевести деньги на такси или передать небольшую посылку.

«Мой совет всем: прекратить интернет-знакомства в непонятных чатах. Недаром говорят: „Нет повести печальнее на свете, чем повесть о знакомстве в интернете“. Лучше знакомиться вживую», — заявил эксперт, дополнив, что такая мера позволит избежать печальных последствий.

В СК уточнили: злоумышленники нередко представляются сотрудниками российских правоохранительных органов. Используя угрозы и психологическое давление, они заставляют подростков собирать информацию о школах, торговых центрах, жилых домах и объектах транспорта. Дети наивно верят, что общаются с официальными лицами, и выполняют все инструкции, вплоть до передачи свертков с взрывчатыми веществами.

Эксперт Игнатов обращает внимание на еще один пугающий факт: многие подростки не осознают, что их просто используют как расходный материал. Выполняя задания, ребенок рискует не только стать фигурантом уголовного дела, но и погибнуть вместе с той самой посылкой, которую его просят передать.