«Джетлаг сбил меня с ног»: Кирилл Сафонов вернулся в Израиль из США

Российский актер Кирилл Сафонов вернулся в Израиль после поездки в Соединенные Штаты, сообщает The Voice. О своем возвращении 53-летний артист сообщил в личном блоге, пожаловавшись на сильный джетлаг и плохое самочувствие после долгого перелета.

Сафонов уже четыре года живет в эмиграции в Израиле, но при этом его супруга, певица Саша Савельева, с их сыном давно вернулись в Россию.

«Чертов джетлаг. Вторая ночь без сна, а завтра утром — работа. Видимо, ответственность еще в Нью-Йорке, а тело уже вернулось домой. Но и у этой бессонницы есть свои плюсы. Тишина. И у меня есть возможность в этой тишине сказать вам спасибо», — отметил Кирилл.

В начале лета Кирилл прилетел в Нью-Йорк, где уже десять лет живет его дочь Анастасия от первого брака. Девушка работает моделью и актрисой, но в середине июля улетела в Италию, оставив отца одного. Сафонов признался, что много раз бывал в Нью-Йорке, но только в этот раз по-настоящему его «почувствовал». Однако он все же принял решение вернуться в Израиль.

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