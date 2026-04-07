«Миллиарды из воздуха». На счету 25-летней заводчицы появился долг в 10 млрд рублей из-за сбоя

На банковском счете 25-летней москвички из-за технического сбоя возник долг в размере 10 миллиардов рублей. После этого с нее было списано 30 тысяч рублей «в счет долга», а затем начали поступать предложения оформить микрозайм, сообщает Mash.

Девушка, которая занимается разведением кошек и собак, открыла совместный счет со своим молодым человеком. Она перевела туда 30 тысяч рублей, но вместо привычного положительного баланса увидела на экране огромную задолженность.

В службе поддержки банка ей пояснили: поступил исполнительный документ об аресте на 0 рублей. Сотрудники отправили клиентку разбираться в налоговую инспекцию.

На сайте фискального органа никаких задолженностей не обнаружилось: кредитов заводчица не оформляла, а статус индивидуального предпринимателя закрыла давно. Сама девушка подчеркивает, что в сомнительные операции не ввязывалась.

