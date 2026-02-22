Миллиарды на асфальт: в Удмуртии обновят почти сотню дорожных объектов
Как в Волгу глядели: трассу Ижевск — Воткинск расширят до четырех полос
В Удмуртии начинается масштабная реконструкция одной из ключевых региональных дорог, соединяющей два крупных города. Работы стартуют уже в 2026 году с участием федерального финансирования, пишет дзен-канал «Как в Волгу глядели».
В текущем году в Удмуртской Республике стартует реконструкция автомобильной дороги, связывающей Ижевск и Воткинск. О планах по обновлению трассы сообщил глава региона Александр Бречалов во время рабочего визита в Воткинск.
По словам руководителя республики, средства на проведение работ были выделены благодаря поддержке президента. Бречалов отметил, что сейчас специалисты определяют, с каких именно отрезков начнется реконструкция в этом сезоне.
В текущем году в регионе запланирован ремонт 97 дорожных объектов и девяти инженерных сооружений. Совокупный объем финансирования из федеральной и республиканской казны составит порядка 20 миллиардов рублей.
Еще в конце прошлого года глава республики обозначал приоритетные задачи по данной трассе. Речь шла о необходимости реконструировать три участка дороги, повысив ее категорию с третьей до второй. Ключевое изменение — расширение проезжей части до четырех полос, что должно значительно увеличить пропускную способность и безопасность магистрали.