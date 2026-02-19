Миллиарды на веники: метро Петербурга ищет уборщиков за 4,1 млрд

«Петербургский метрополитен» объявил масштабный аукцион на комплексную уборку станций. Согласно документации, опубликованной на сайте Смольного 19 февраля, за три года услуг готовы заплатить более 4 миллиардов рублей.

Приступить к наведению чистоты подрядчик должен будет с 1 июня 2026 года. Контракт рассчитан до 31 мая 2029-го. В перечне объектов — все действующие станции и вестибюли, а также строящаяся «Театральная». В документации особо отмечено: эту станцию включат в объем уборки только после ввода в эксплуатацию, при этом адрес и наименование объекта пока подлежат уточнению.

Техническое задание впечатляет размахом: ежедневная комплексная уборка полов в пассажирской зоне, влажная протирка всех поверхностей, мытье дверей, кабин, турникетов, лестниц, зеркал, пунктов досмотра, панно, эскалаторов, стен, потолков и служебных помещений. Отдельно прописана чистка букв в названиях станций. Для «Парнаса» предусмотрена особая процедура — уборка грузонесущей платформы и шахты.

У метрополитена есть многолетний партнер в лице компании «Люкссервис», однако, как ранее рассказывала «Фонтанка», заключение контрактов иногда затягивается из-за разбирательств в антимонопольной службе.