Миллион на иномарку: эксперт назвал модели, которые не разорят на ремонте и проедут еще сотни тысяч

Автоэксперт Максим Солодовник в беседе с « Прайм » разъяснил, какие иномарки на вторичном рынке реально приобрести с бюджетом в ₽1 млн. По его оценке, найти новый современный автомобиль за эти деньги практически невозможно, но грамотный подход открывает доступ к надежным подержанным вариантам.

Наиболее сбалансированными эксперт назвал кроссоверы Hyundai ix35 и Kia Sportage третьего поколения 2010–2015 годов. Их главный козырь — дуэт двухлитрового атмосферного двигателя и шестиступенчатого автомата, способного при регулярном обслуживании прослужить свыше 250 тысяч километров. Среди японских моделей Солодовник выделил Suzuki SX4 первого поколения с 1,6-литровым мотором, чей ресурс достигает 400 тысяч километров. Любителям бездорожья он посоветовал обновленный Renault Duster 2015–2017 годов с полным приводом и дорожным просветом в 210 миллиметров.

В сегменте компактных седанов и лифтбеков в список вошли рестайлинговые Hyundai Solaris и Kia Rio первого поколения, проверенные работой в такси благодаря надежной четырехступенчатой автоматической трансмиссии, а также Skoda Rapid первого поколения с 1,6-литровым атмосферником и шестиступенчатым автоматом. Эксперт предупредил, что при таком бюджете покупателю стоит быть готовым к пробегам в 150–200 тысяч километров, а значит — к возможным вложениям в ходовую часть, тормозную систему и кузов. Для снижения рисков он рекомендовал тщательно проверять коррозийное состояние, уровень и качество технических жидкостей, а также изучать документацию по обслуживанию.