Миллион туристов на винодельнях: почему российский энотуризм взлетел на 25% за год

Российский винный туризм перестал быть нишевым развлечением. В 2025 году винодельни страны приняли более миллиона туристов — на 25 процентов больше, чем в 2024 году. По прогнозам Российского союза туриндустрии, в 2026 году поток может вырасти до 1,2 миллиона человек. Данные приводит « Интерфакс-Туризм » со ссылкой на Ассоциацию виноградарей и виноделов России.

Лидерство ожидаемо удерживает Краснодарский край — около 750 тысяч винных туристов. На втором месте Крым с 210 тысячами гостей. Далее следуют Дагестан (30 тысяч), Севастополь (28,5 тысячи), Ставропольский край (22,5 тысячи) и Ростовская область (11 тысяч человек). Региональную разбивку приводит исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России Петр Ефремов.

Миллион гостей — не потолок, а скорее момент, когда винодельни окончательно вышли из формата «приехали, послушали экскурсию, попробовали несколько образцов и уехали». Современный энотуризм собирается вокруг более длинного сценария: дорога, ландшафт, архитектура винодельни, ресторан, локальные продукты, фестивали, отель рядом, прогулки по виноградникам, история места.

Как отметил Петр Ефремов, винодельческие хозяйства уже предлагают разные по объему и продолжительности турпродукты, но вопрос доступности и интеграции этих программ в общий туристический рынок еще требует работы.

Президент РСТ Илья Уманский подчеркнул, что энотуризм уже не воспринимается как путешествие только ради вина — вокруг него собирается множество впечатлений и смыслов. Для виноделен это меняет логику работы с туристом: недостаточно открыть дегустационный зал, нужны маршруты, партнерства с отелями и ресторанами, фотогеничные пространства и онлайн-бронирование. Там, где это появляется, винодельня превращается не в точку на карте, а в самостоятельный повод для поездки.