Миллион за второго? В Госдуме озвучили новые суммы маткапитала

Депутаты Госдумы разрабатывают обновленную редакцию законодательной инициативы о введении прогрессивной системы материнского капитала. Согласно новому предложению, размер выплат может быть существенно увеличен: до 1 миллиона рублей при рождении второго ребенка и до 1,5 миллиона — на третьего. Данную информацию озвучил Сергей Миронов.

В беседе с корреспондентами ТАСС он пояснил, что в настоящее время ведется работа над новым вариантом документа, в котором будет учтен инфляционный фактор. «По нашим предварительным расчетам, мы предложим выплачивать за второго ребенка 1 млн рублей, а за третьего — 1,5 млн. Уверен, что в таком формате эта действенная демографическая мера реально заработает и будет стимулировать рост многодетных семей», — подчеркнул политик.

Он добавил, что в первоначальной версии законопроекта также предусматривалось повышение суммы поддержки, однако теперь предлагается скорректировать цифры в сторону увеличения: ранее речь шла примерно о 900 тысячах рублей на второго ребенка и 1,4 миллиона — на третьего.

Миронов акцентировал, что ключевой целью инициативы является поддержка именно многодетных семей. «Нам крайне необходимы многодетные семьи. Именно поэтому важно установить федеральные выплаты за третьего ребенка, с которого и начинается статус многодетности. В целом, необходимо законодательно закрепить концепцию прогрессивного маткапитала, за которую наша фракция последовательно выступает на протяжении многих лет», — резюмировал парламентарий.

Ранее сообщалось о том, что в Московском регионе почти 200 семей воспользовались упрощенной процедурой направления маткапитала на обучение детей.