Миллионы не знают, что уже больны: врач объяснил, почему преддиабет опасен отсутствием симптомов

Врач общей практики Доминик Гриньер предупредил, что у миллионов людей по всему миру есть преддиабет, но они не знают об этом. Особенности скрытой проблемы со здоровьем он рассказал Daily Mirror .

По словам специалиста, преддиабет — это промежуточное состояние, при котором уровень сахара в крови уже повышен, но еще не достиг значений для диагноза «диабет». Опасность этой патологии в отсутствии выраженных симптомов, поэтому многие узнают о ней только после планового обследования.

Гриньер подчеркнул, что преддиабет — это состояние повышенного риска, но его можно обратить вспять. Своевременное выявление проблемы позволяет восстановить нормальную регуляцию сахара и предотвратить развитие более серьезных нарушений. Для профилактики специалист посоветовал людям с лишним весом, высоким давлением или семейной историей диабета регулярно проверять показатели здоровья, а также больше двигаться, есть овощи и фрукты и при необходимости сбросить вес.