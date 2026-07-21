Миллионы за «три семерки»: почему «красивые» номера для машин могут быть незаконными

«Красивые» автомобильные номера в России продают и покупают десятилетиями, хотя закон это прямо запрещает. Цены стартуют от 150 тысяч рублей, а отдельные лоты уходят за миллионы. Интернет-издание «Ямал-Медиа» выяснило, как устроен этот серый рынок, почему государство теряет миллиарды и когда процедура может стать официальной.

Позиция ГАИ: запрет и риски

Продажа госномеров отдельно от машины незаконна и расценивается как мошенничество, сообщили «Ямал-Медиа» в Госавтоинспекции по ЯНАО. Знаки привязаны к транспортному средству и владельцу в базе ГИБДД и не являются частной собственностью.

В интернете полно объявлений о продаже «блатных» комбинаций — с одинаковыми цифрами, зеркальными сочетаниями или престижными сериями. Недавно на Ямале автомобилист перевел мошенникам 70 тысяч рублей за номер, который так и не получил.

Как формируется цена

Президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук рассказал «Ямал-Медиа», что однажды отказался от номера «555», не желая привлекать внимание. Позже этот знак продали через интернет за 150 тысяч рублей.

Стоимость зависит от редкости комбинации и готовности покупателя платить. Некоторые серии, исторически связанные с силовыми ведомствами, оцениваются в миллионы. Мотивы разные: статус, дата рождения, номер квартиры или суеверия — многие избегают комбинаций «013» и «066».

Серые схемы

Прямая продажа номера запрещена, но лазейки есть. Почетный адвокат России Евгений Харламов пояснил «Ямал-Медиа»: используется «технический» автомобиль. Владелец регистрирует желанный номер на дешевую машину и продает ее покупателю вместе со знаком. Формально сделка заключена на авто, а номер переходит легально.

Другой способ — сохранение номера за собой. Закон разрешает владельцу оставить знак после продажи машины, подав заявление в ГИБДД. Срок резерва — до года. Этим активно пользуются для передачи комбинаций в обход прямого запрета.

Легализация: законопроект и миллиардные потери

Осенью 2025 года депутаты от «Новых людей» предложили продавать свободные номера через «Госуслуги». Идею поддержал президент Владимир Путин. Авторы подсчитали: бюджет ежегодно теряет до 25 млрд рублей из-за серого рынка.

Однако законопроект вернули на доработку. Вопросы вызвали критерии «красивости», механизм ценообразования и распределение полномочий. В обновленной редакции механизм уточнили, но сроки сдвинулись — госсистемы требуют подготовки.

Что говорят эксперты

Форманчук считает главной трудностью техническую сторону: нужна единая база свободных знаков по всем регионам. Механизм может напоминать продажу «золотых» номеров операторами связи. При этом бесплатный шанс получить удачную комбинацию должен сохраниться.

Даже с официальным сервисом посредники не исчезнут, уверен эксперт. Если цена окажется высокой, часть покупателей уйдет на вторичный рынок.

Глобальный контекст

В России более 56 миллионов автомобилей, старые номера в оборот почти не возвращаются. В Москве уже вводят дополнительные региональные коды. Форманчук предполагает, что власти не форсируют продажу красивых комбинаций, поскольку назрела необходимость менять сам формат госномеров, действующий с 1993 года.

В Госавтоинспекции напоминают: редкий номер не дает преимуществ на дороге. Все водители равны перед законом, инспекторы руководствуются правилами, а не статусом авто. Единственный законный способ получить желаемый знак — официальная регистрация. Все остальное — риск и мошенничество.