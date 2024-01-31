Милонов призвал лишить Улицкую имущества и права возвращаться в Россию

Общество

Фото: [pixabay.com]

Депутат ГД Виталий Милонов в беседе с RT заявил, что писательницу Людмилу Улицкую не нужно пускать в Россию и издавать в стране ее книги. Также депутат призвал лишить автора имущества, передав его на нужды военных в зоне СВО.

Как напомнил парламентарий, недавно Улицкая призналась в том, что отправляет гонорары с книг на помощь Украине. Речь идет о продажах книг «Русский Букер» и «Большая книга», которые до сих пор издаются в РФ. По словам депутата, это яркий пример «паразитизма» на российских гражданах и стране в целом.

«Сидят на российских гонорарах, выступлениях, зарабатывают тут. Но они еще умудряются находить в себе внутреннее оправдание помогать врагам страны в том, чтобы погибло как можно больше наших парней! Если это не измена Родине, тогда что это?», — отреагировал Милонов.

Как заключил депутат, имущество Улицкой нужно продать, а деньги пустить на помощь военным и продвижение СВО. «Эту гражданку» Милонов призывает «лишить всего».

Напомним, что писательница Людмила Улицкая была разыграна пранкерами Вованом и Лексусом. Они позвонили автору книг и представились людьми из офиса Владимира Зеленского. Собеседники спросили, отправляет ли Улицкая деньги для помощи Украине. Ответ был положительный.

Ранее сообщалось, что страны Европы создают военный коридор для переброски армии НАТО.

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