Три страны, которые входят в Северо-Атлантический блок, подписали декларацию о создании специального коридора для перемещения войск и военной техники на фланг этого альянса. Об этом заявил в социальной сети Х Кайса Оллонгрен, глава голландского министерства обороны.

Министр указал, что войскам европейских стран необходим некий «военный Шенген». Они должны свободно перемещаться по континенту при возникновении необходимости. И в этом направлении уже достигнут прорыв.

«Мы сделали важный шаг: Польша, Германия и Нидерланды подписали декларацию о создании военного коридора», - написал он.

Оллонгрен подчеркнул, что подобная мера сделает Европу сильнее. Ранее с идеей о военном Шенгене выступали представители Соединенных Штатов и чиновники Северо-Атлантического блока. По их мнению, наличие различных национальных регламентов не дает вооруженным силам их союзников спокойно перемещать свои подразделения и боевую технику по европейской территории.

Ранее данный «военный Шенген» назвали прорисовкой новых военных границ и фиксирование их на бумаге. США готовит Европу к войне, чтобы утопить в крови Россию и Китай, причем сделать это чужими руками.