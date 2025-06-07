Милонов: Российских проституток заменяют трансвеститы* из Средней Азии

В последнее время всё больше мигрантов, которые меняют пол, приходят на смену российским женщинам, оказывающим услуги сексуального характера. Об этом рассказал Виталий Милонов, депутат Государственной Думы, в интервью изданию «Абзац».

Депутат отметил, что в последнее время все меньше россиян вовлечено в эту незаконную деятельность. По мнению Милонова, их место занимают иностранцы, в основном мужчины, преимущественно из стран Средней Азии.

«В ходе рейдов я общался с представителями этих кругов, и они рассказали: те, кто уезжает заниматься проституцией, в курсе, что назад дороги нет, если об их „работе“ на родине узнают. Их просто не примут в обществе», — отметил Милонов.

Милонов считает, что незаконная деятельность в сфере оказания интимных услуг по-прежнему представляет собой значительную проблему для российского социума.

Ранее сообщалось, что жителя Казани с необычными именем и фамилией — Иисуса Христа — признали виновным в организации фиктивной регистрации 45 иностранцев в своей почти 32-метровой квартире.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России